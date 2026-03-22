Finanzen

EZB-Räte warnen vor Inflation – steigen die Leitzinsen bald wieder?

Unsichere Märkte, steigende Inflation und wachsende Risiken: Die EZB-Leitzinsen rücken erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mehrere EZB-Räte signalisieren Handlungsbedarf. Doch reicht die Datenlage für eine Zinserhöhung im April?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.03.2026 17:27
Lesezeit: 2 min
EZB-Räte warnen vor Inflation – steigen die Leitzinsen bald wieder?
EZB-Räte warnen vor steigender Inflation und unsicheren Aussichten. Eine Zinserhöhung im April könnte näher rücken. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum rücken die EZB-Leitzinsen plötzlich stärker in den Fokus?
  • Welche Rolle spielt der Ölpreisanstieg für die Zinserhöhung?
  • Wie reagieren die EZB-Räte auf steigende Inflationserwartungen?

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