Politik

Iran-Krieg treibt Ölpreis-Angst: Deutschland bleibt verwundbar

Der Iran-Krieg zeigt, wie schnell die globale Energieversorgung ins Wanken gerät – und wie abhängig Deutschland noch immer ist. Steigende Ölpreise, knappe Haushalte und geopolitische Risiken könnten Inflation und Wirtschaft erneut unter Druck setzen.
Autor
avtor
Maximilian Modler
26.03.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
Iran-Krieg treibt Ölpreis-Angst: Deutschland bleibt verwundbar
Der Iran-Krieg zeigt Deutschlands Energieabhängigkeit. Steigende Ölpreise könnten die Inflation erhöhen und Wirtschaft sowie Industrie erneut belasten - erneuerbare Energien könnten eine Lösung sein. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie abhängig Deutschland trotz Energiewende von Importen bleibt.
  • Warum die EU fossile Lieferanten tauschte statt unabhängiger zu werden.
  • Wie begrenzte Staatshaushalte neue Krisen gefährlicher machen.

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Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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