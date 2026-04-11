Wirtschaft

Porsche kämpft mit schwachen Zahlen: Wie Michael Leiters den Kurs verbessern will

Porsche steht nach schwachen Geschäftszahlen und sinkenden Margen vor einer tiefgreifenden Neuausrichtung unter CEO Michael Leiters. Gelingt es dem Porsche-CEO, den Sportwagenhersteller wieder auf Wachstumskurs zu bringen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.04.2026 16:04
Lesezeit: 3 min
Porsche kämpft mit schwachen Zahlen: Wie Michael Leiters den Kurs verbessern will
Porsche-CEO Michael Leiters steht angesichts schwacher Zahlen vor der Aufgabe, den Sportwagenhersteller wieder auf Wachstumskurs zu bringen (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum Porsches operative Marge von 14 auf 1,1 Prozent eingebrochen ist.
  • Wie Michael Leiters Porsche mit Stellenabbau und Modellstrategie neu ausrichten will.
  • Weshalb der Kurs des neuen Porsche-CEO als Signal für die deutsche Autoindustrie gilt.

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