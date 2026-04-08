Wirtschaft

Deutsche Exporteure: Wachstum erwartet – doch Risiken für Exporte steigen

Die deutsche Exportwirtschaft trotzt internationalen Konflikten und blickt weiterhin nach vorn. Doch steigende Risiken in Lieferketten und neue politische Unsicherheiten werfen Fragen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.04.2026 12:16
Lesezeit: 1 min
Deutsche Exporteure: Wachstum erwartet – doch Risiken für Exporte steigen
Zahlreiche Container stehen auf dem JadeWeserPort: Optimismus bei Exporten trifft auf steigende Risiken. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Warum bleiben deutsche Exporteure trotz Krisen optimistisch?
  • Welche Risiken bedrohen aktuell die Exportwirtschaft?
  • Wie stark wirkt sich die US-Zollpolitik aus?

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