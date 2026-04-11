Politik

Waffenruhe im Iran-Krieg: Trumps riskante Atempause – Probleme im Iran-Konflikt bleiben ungelöst

Donald Trump feiert die Waffenruhe als Erfolg im Iran-Krieg. Doch entscheidende Fragen bleiben offen, während geopolitische Spannungen weiter schwelen. Steht die Welt nur vor einer kurzen Verschnaufpause – oder beginnt jetzt erst die eigentliche Bewährungsprobe für den US-Präsidenten?