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Lufthansa-Streik: Flugbegleiter legen Flugbetrieb lahm – Tausende Passagiere gestrandet

Ein massiver Streik des Kabinenpersonals hat bei der Lufthansa zu weitreichenden Flugausfällen geführt. Tausende Urlauber und Geschäftsreisende sitzen fest, da die Gewerkschaft mit dem Ausstand den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen drastisch erhöht. Während an den Drehkreuzen das Chaos regiert, stellt sich für Betroffene die dringende Frage nach Entschädigungen und alternativen Reisemöglichkeiten.