US-Marktbericht: SpaceX-Aktien legen deutlich zu, während sich Tech-Werte erholen

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Erholung an der Wall Street nach turbulenten Tagen

Die Aktien an der Wall Street schlossen am Montag mit Gewinnen, da die USA und der Iran ihre am Wochenende durchgeführten Angriffe aussetzten, während sich die Technologieaktien nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche erholten.

Die drei wichtigsten Indizes schlossen allesamt im positiven Bereich, wobei der technologielastige Nasdaq am stärksten kletterte und um 2 Prozent auf 29.705,94 Punkte stieg.

Darauf folgte der marktbreite S&P 500, der um 1,1 Prozent auf 7.433,66 Punkte zulegte, sowie der Dow Jones, der um 0,5 Prozent auf 52.159,77 Punkte anstieg.

Die Kursentwicklung vom Montag fällt in den Beginn einer verkürzten Handelswoche in den USA, da die Börsen am Freitag anlässlich des Independence Day geschlossen bleiben.

Diese Woche markiert zudem den Endspurt des Quartals und damit des ersten Halbjahres – ein Faktor, der Analysten zufolge zu einigen der am Montag verzeichneten Kurssprünge bei den Indizes beigetragen hat.

SpaceX-Aufstieg und Tech-Riesen im Aufwind

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk führte am Montag die Gewinnerliste an der Wall Street an. Die Aktie legte im Tagesverlauf um 7,7 Prozent zu und schloss bei rund 165 US-Dollar, was weiterhin deutlich über ihrem Ausgabepreis beim Börsengang (IPO) liegt.

Die SpaceX-Aktien hatten in der vergangenen Woche nach anfänglichen Höchstständen Kursverluste hinnehmen müssen. Der Kurssprung vom Montag folgte jedoch auf die Ankündigung der Nasdaq Ende letzter Woche, dass das Unternehmen im nächsten Monat im Eilverfahren in den Nasdaq 100 aufgenommen werden soll.

Musks Elektroauto-Konzern Tesla startete am Montag eine Kursrallye, bei der die Aktien des Unternehmens um fast 8,5 Prozent in die Höhe schossen. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet sprang um 4,7 Prozent nach oben, und Mark Zuckerbergs Meta legte um 2,7 Prozent zu. Amazon von Jeff Bezos schloss mit einem Plus von fast 3 Prozent.

Chip-Aktien erholten sich am Montag, nachdem sie in der vergangenen Woche eine turbulente Zeit durchlebt hatten. Advanced Micro Devices schloss 3,4 Prozent höher, Nvidia kletterte um 1,2 Prozent, während die Aktien von Applied Materials um mehr als 10,5 Prozent in die Höhe schnellten.

Die Aktien von Comcast verzeichneten derweil einen Kursanstieg von 5,3 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, sein Medien- und Technologiegeschäft in zwei separate, börsennotierte Unternehmen aufzuspalten. Die Trennung wird voraussichtlich in etwa einem Jahr abgeschlossen sein.

Auf der anderen Seite führten Microsoft und Apple die Verliererliste an der Wall Street an: Die beiden Tech-Giganten schlossen mit einem Minus von 1,2 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent.

Geopolitische Entspannung sorgt für Erleichterung

Die Anleger begrüßten auf breiter Front die Entspannung der Lage im Nahen Osten.

Dies geschah, nachdem die USA am Wochenende iranische Militärziele angegriffen hatten, als Vergeltung für iranische Angriffe in der Straße von Hormus.