Politik

Ab Juli: Schluss mit dem "Bürgergeld"

Ab Juli gilt eine deutlich strengere Grundsicherung: Wer Termine versäumt oder Jobangebote ablehnt, muss mit harten Kürzungen bis hin zum vollständigen Leistungsstopp rechnen. Die Reform verändert Sanktionen, Vermögensgrenzen und Wohnkosten – und verschärft auch die Regeln für Eltern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.06.2026 09:55
Lesezeit: 3 min
Ab Juli: Schluss mit dem "Bürgergeld"
Mehr Druck auf Arbeitslose: Die neue Grundsicherung verschärft Sanktionen und verändert Vermögensfreibeträge sowie Wohnkosten. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Welche Sanktionen künftig bis zum vollständigen Leistungsstopp führen.
  • Warum Eltern mit kleinen Kindern früher arbeiten sollen.
  • Welche Wohnkosten der Staat künftig nicht mehr vollständig übernimmt.

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