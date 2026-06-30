Politik

Ab Juli: Schluss mit dem "Bürgergeld"

Ab Juli gilt eine deutlich strengere Grundsicherung: Wer Termine versäumt oder Jobangebote ablehnt, muss mit harten Kürzungen bis hin zum vollständigen Leistungsstopp rechnen. Die Reform verändert Sanktionen, Vermögensgrenzen und Wohnkosten – und verschärft auch die Regeln für Eltern.