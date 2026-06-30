Finanzen

Ifo-Berechnungen: Tankrabatt wurde bei Diesel zu wenig weitergegeben

Die Diskrepanz, die die Wirtschaftsforscher errechnet haben, ist deutlich. Und wie geht es weiter, nachdem der Tankrabatt nun bald ausläuft?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.06.2026 07:18
Lesezeit: 2 min
Ifo-Berechnungen: Tankrabatt wurde bei Diesel zu wenig weitergegeben
Ifo: "Die unvollständige Weitergabe des staatlichen Tankrabatts beim Diesel bedeutet, dass ein Teil davon bei den Mineralölkonzernen gelandet ist." (Foto: dpa Foto: Thomas Warnack

Im Folgenden:

  • Warum Diesel-Fahrer deutlich weniger profitierten als Benzin-Käufer.
  • Wie ein Teil des staatlichen Tankrabatts bei den Mineralölkonzernen landete.
  • Welche Preisentwicklung Experten nach dem Auslaufen erwarten.

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