Technologie

Studie zeigt: Elektroautos holen beim Preis rasant auf – wann sie gleich viel kosten wie Verbrenner

Der Preis ist für viele Autofahrer oft das stärkste Argument bei der Entscheidung gegen ein Elektroauto. Neue Daten deuten nun auf eine bemerkenswerte Trendwende hin: Elektroautos werden günstiger, Verbrenner verlieren ihren Preisvorteil.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.07.2026 09:39
Lesezeit: 2 min
Studie zeigt: Elektroautos holen beim Preis rasant auf – wann sie gleich viel kosten wie Verbrenner
Neue Studie zeigt: Elektroautos sind seit 2020 inflationsbereinigt deutlich günstiger geworden. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum werden Elektroautos plötzlich deutlich günstiger?
  • Wie stark sind die Preise seit 2020 tatsächlich gefallen?
  • Welche Faktoren könnten E-Autos weiter verbilligen?

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