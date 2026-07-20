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Studie zeigt: Elektroautos holen beim Preis rasant auf – wann sie gleich viel kosten wie Verbrenner

Der Preis ist für viele Autofahrer oft das stärkste Argument bei der Entscheidung gegen ein Elektroauto. Neue Daten deuten nun auf eine bemerkenswerte Trendwende hin: Elektroautos werden günstiger, Verbrenner verlieren ihren Preisvorteil.