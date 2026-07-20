Politik

Straße von Hormus: Militärische Eskalation zwischen USA und Iran erreicht neue Stufe

Nach weiteren Angriffen beider Seiten verschärft sich die Lage im Nahen Osten zusehends. Während Washington seine Militärpräsenz verstärkt, wächst die Nervosität in der Region und auf den Weltmärkten. Wie weit könnte der Konflikt noch eskalieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.07.2026 08:33
Lesezeit: 3 min
Straße von Hormus: Militärische Eskalation zwischen USA und Iran erreicht neue Stufe
US-Präsident Donald Trump: USA verlegen unter anderem Kampfflugzeuge vom Typ F-16 vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel in den Nahen Osten. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum verlegen die USA weitere Kampfjets in den Nahen Osten?
  • Weshalb wächst die Sorge um die Straße von Hormus?
  • Welche Rolle spielen Kuwait und Bahrain im Konflikt?

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