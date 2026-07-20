Politik

Straße von Hormus: Militärische Eskalation zwischen USA und Iran erreicht neue Stufe

Nach weiteren Angriffen beider Seiten verschärft sich die Lage im Nahen Osten zusehends. Während Washington seine Militärpräsenz verstärkt, wächst die Nervosität in der Region und auf den Weltmärkten. Wie weit könnte der Konflikt noch eskalieren?