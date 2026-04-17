Wirtschaft

Schluss mit dem „Gratis-Schutz“: Warken sieht Reform als Chance für Frauen

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sorgt mit ihren Plänen zur gesetzlichen Krankenversicherung für Diskussionsstoff: Die geplante Streichung der beitragsfreien Mitversicherung für kinderlose Ehepartner soll nicht nur das Finanzloch der Kassen stopfen, sondern auch veraltete Rollenbilder aufbrechen. Warken verteidigt den Vorstoß nun als notwendigen Schritt für mehr weibliche Unabhängigkeit.