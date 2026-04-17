Politik

Umfrage-Beben: AfD erstmals stärkste Kraft – Quittung für Schwarz-Rot

Die politische Landschaft in Deutschland gerät ins Wanken: Laut aktuellem ZDF-Politbarometer hat die AfD die Union überholt und rangiert nun an der Spitze der Wählergunst. Trotz umfangreicher Ankündigungen zu Energiepreisen und Sozialreformen schlägt der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Welle der Unzufriedenheit entgegen. Zwei Drittel der Wahlberechtigten bewerten die Arbeit der schwarz-roten Koalition negativ – ein Rekordtief, das die aktuelle Mehrheitsfähigkeit der Regierung infrage stellt.