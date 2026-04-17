Wirtschaft

Nullrunde statt Bonus-Regen: Widerstand der Länder blockiert 1.000-Euro-Versprechen

Die als Entlastung gedachte 1.000-Euro-Prämie der Bundesregierung droht zum politischen Rohrkrepierer zu werden. Was als steuerfreies Signal der Wertschätzung für Arbeitnehmer geplant war, stößt in den Staatskanzleien der Bundesländer auf massive Ablehnung. Laut einer aktuellen Umfrage unter allen 16 Landesregierungen plant derzeit kein einziges Land, den Bonus an seine eigenen Angestellten und Beamten auszuzahlen. Damit gerät Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei einem seiner zentralen Versprechen für den sozialen Zusammenhalt unter massiven Zugzwang.