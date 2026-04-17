Wirtschaft

Nullrunde statt Bonus-Regen: Widerstand der Länder blockiert 1.000-Euro-Versprechen

Die als Entlastung gedachte 1.000-Euro-Prämie der Bundesregierung droht zum politischen Rohrkrepierer zu werden. Was als steuerfreies Signal der Wertschätzung für Arbeitnehmer geplant war, stößt in den Staatskanzleien der Bundesländer auf massive Ablehnung. Laut einer aktuellen Umfrage unter allen 16 Landesregierungen plant derzeit kein einziges Land, den Bonus an seine eigenen Angestellten und Beamten auszuzahlen. Damit gerät Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei einem seiner zentralen Versprechen für den sozialen Zusammenhalt unter massiven Zugzwang.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.04.2026 14:40
Lesezeit: 1 min
Nullrunde statt Bonus-Regen: Widerstand der Länder blockiert 1.000-Euro-Versprechen
Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, spricht während der Sitzung des Bundesrates (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum kein einziges Bundesland die 1.000-Euro-Prämie an Staatsbedienstete auszahlen will.
  • Weshalb selbst CDU-regierte Länder das zentrale Versprechen von Kanzler Merz blockieren.
  • Welche finanziellen und politischen Gründe hinter dem breiten Widerstand der Länder stecken.

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