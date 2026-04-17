Unternehmen

Bosch-Aktie und Konzernbilanz unter Druck: Erster Verlust seit Finanzkrise

Der weltweit größte Automobilzulieferer Bosch steht vor einer historischen Herausforderung: Erstmals seit der globalen Finanzkrise vor 17 Jahren verzeichnet das Traditionsunternehmen aus Renningen einen operativen Verlust. Während das Jahr 2024 noch mit einem Milliardengewinn abgeschlossen wurde, sorgte ein giftiger Mix aus Restrukturierungskosten und globalen Marktturbulenzen im vergangenen Geschäftsjahr für eine Bilanz tief in den roten Zahlen.