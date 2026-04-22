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US-Börsenbericht: S&P 500 erreicht Rekordhoch – Aktien steigen wegen Verlängerung der Iran-Waffenruhe und starken Quartalszahlen

Spannende Entwicklungen an der Wall Street: Erfahren Sie, welche Dynamiken den Markt aktuell beherrschen und warum Investoren jetzt genau hinsehen sollten.
Autor
Bonnier Investor
22.04.2026 22:03
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: S&P 500 erreicht Rekordhoch – Aktien steigen wegen Verlängerung der Iran-Waffenruhe und starken Quartalszahlen
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Positive Impulse für die US-Märkte

Die Wall Street wurde am Mittwoch von einer Reihe starker Unternehmenszahlen beflügelt. Zudem reagierten die Anleger auf die unbefristete Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump.

Der S&P 500 legte um mehr als 1 Prozent zu und verhalf der Börse zu einem Rekordhoch, wobei Tech-Aktien einen Sprung nach oben machten, während Luftfahrtaktien weiterhin unter Druck standen.

Die Aktienkurse stiegen, während sich der S&P 500 einem Rekordhoch näherte, angetrieben von starken Quartalszahlen, die nach Börsenschluss am Dienstagabend und am Mittwochmorgen gemeldet wurden.

Dies spiegelt auch die Reaktion der Anleger auf die unbefristete Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran durch US-Präsident Donald Trump wider, wenngleich die US-Blockade iranischer Schiffe andauert.

Trotzdem stieg der Preis für Brent-Rohöl weiter an und notierte zum US-Börsenschluss mit einem Plus von 2,2 Prozent bei über 101 US-Dollar pro Barrel.

Tech-Werte im Aufwind, Luftfahrt unter Druck

Tech-Aktien waren die großen Gewinner, wobei ein iShares-ETF, der Software-Aktien abbildet, mit einem Plus von 2,3 Prozent notierte.

Auf der anderen Seite litten Luftfahrtaktien weiterhin inmitten anhaltender Sorgen vor Kerosinengpässen – ausgelöst durch Nachrichten, dass die Lufthansa Tausende von Flügen in Europa streicht und United Airlines ihre Jahresprognose in den USA senkt.

Der S&P 500 beendete den Handel auf einem Rekordhoch von 7.137,92 Punkten, ein Plus von 1,05 Prozent.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,69 Prozent auf 49.490,65 Punkte, während der Nasdaq Composite um 1,64 Prozent auf 24.657,57 Punkte zulegte.

Die Aktien von United Airlines sanken um fast 5,6 Prozent, da das Unternehmen seine Jahresprognose senkte, auf höhere Treibstoffkosten hinwies sowie eine Kapazitätskürzung von 5 Prozent für das Jahr 2026 ankündigte. Dies geschah, obwohl die Umsätze im ersten Quartal die Schätzungen noch übertroffen hatten.

Um in der Luftfahrtbranche zu bleiben: Die Aktien von Boeing machten einen Sprung, nachdem das Unternehmen meldete, im ersten Quartal die meisten Flugzeuge seit 2019 ausgeliefert zu haben. Zudem verbuchte es einen geringer als erwarteten Mittelabfluss (Cash-Outflow). Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 5,5 Prozent.

Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell, erklärte, dass trotz unsicherer Zeiten für die globale Luftfahrt „Boeings Kurs in Richtung Erholung bislang noch nicht übermäßig beeinträchtigt zu sein scheint.“

„Während der aktuelle Energiepreisschock eine Bewährungsprobe für Boeing darstellt, könnte er für die Fluggesellschaften auch ein Anreiz sein, ihre Flotten zu modernisieren, um die Treibstoffeffizienz zu steigern“, fügte Hewson hinzu.

Spirit Airlines verzeichnete eine Kursrallye von 175 Prozent, nachdem berichtet wurde, dass die Trump-Regierung kurz vor einem Rettungsabkommen für die Fluggesellschaft steht.

Überraschungen und Personalwechsel im Technologiesektor

Die Aktien von AT&T stiegen um 0,4 Prozent, nachdem sie zunächst um 3 Prozent abgerutscht waren, als das Unternehmen für das erste Quartal Umsätze und Gewinne über den Erwartungen meldete.

Apple erholte sich von seinen Verlusten am Dienstag nach den Nachrichten vom Montagabend, dass Tim Cook als CEO des Tech-Giganten zurücktreten und die Rolle des Executive Chairman übernehmen werde. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 2,63 Prozent.

Tesla legte um 0,28 Prozent zu, während IBM im Vorfeld der nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen um 1,5 Prozent nachgab.

Die Aktien von Adobe sprangen nach oben, da das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar bis April 2030 genehmigte. Sie beendeten den Handel mit einem Plus von 3,54 Prozent.

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