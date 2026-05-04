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Mehr Wagniskapital: KI-Boom stärkt deutsche Start-ups

Deutsche Start-ups ziehen wieder mehr Wagniskapital an, angetrieben vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Internationale Investoren greifen verstärkt zu. Dennoch bleibt der Abstand zu den USA groß – und strukturelle Schwächen könnten das Wachstum bremsen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.05.2026 18:31
Lesezeit: 1 min
Mehr Wagniskapital: KI-Boom stärkt deutsche Start-ups
Mehr Wagniskapital für deutsche Start-ups dank KI-Boom. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum steigt Wagniskapital trotz geopolitischer Risiken?
  • Wie profitieren deutsche Start-ups vom KI-Boom?
  • Welche Rolle spielen US-Investoren im Markt?

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