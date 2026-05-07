Wirtschaft

Hohe Zinsen, schwaches Wachstum: Russische Wirtschaft verliert an Kraft

Die russische Wirtschaft steht unter stetig wachsendem Druck, während schwache Konjunkturdaten Moskaus Stabilitätsversprechen infrage stellen. Wie tief reichen die Probleme hinter den offiziellen Zahlen wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.05.2026 06:03
Lesezeit: 4 min
Hohe Zinsen, schwaches Wachstum: Russische Wirtschaft verliert an Kraft
Die russische Wirtschaft verliert an Widerstandskraft, während Kriegskosten, Inflation und Finanzierungsprobleme den Handlungsspielraum des Kreml weiter verengen (Foto: iStock.com, Vladislav Zolotov) Foto: Vladislav Zolotov

Im Folgenden:

  • Warum Russlands Wirtschaft laut führenden Experten in der schlechtesten Lage seit Kriegsbeginn ist.
  • Weshalb selbst treue Kreml-Verbündete inzwischen vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch warnen.
  • Wie hohe Zinsen, Inflation und erschöpfte Reserven Putins Kriegsfinanzierung zunehmend gefährden.

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