Technologie

Einigung in Brüssel: EU verschärft Regeln gegen Deepfakes

Die EU will sexualisierte Deepfakes mithilfe von Künstlicher Intelligenz künftig verbieten und verschärft dafür das KI-Recht deutlich. Hinter dem Schritt steht ein größerer Konflikt zwischen Schutz vor digitaler Gewalt und dem Ruf nach weniger Regulierung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.05.2026 10:31
Aktualisiert: 07.05.2026 10:31
Lesezeit: 3 min
Einigung in Brüssel: EU verschärft Regeln gegen Deepfakes
Deepfake oder echter Mensch? Nicht nur im Erotik-Bereich stellt die sich rasch weiterentwickelnde KI-Technologie ein Risiko für Persönlichkeitsrechte und Faktentreue dar. (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum die EU jetzt sexualisierte KI-Deepfakes verbietet.
  • Wie Brüssel die Macht der KI-Anbieter begrenzen will.
  • Welche Inhalte künftig unter das neue Verbot fallen könnten.

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