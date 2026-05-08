Finanzen

Bitcoin aktuell: Unsicherheit drückt auf Kryptomarkt - Bitcoin-Kurs rutscht unter 80.000 US-Dollar

Der Bitcoin-Kurs hat die Marke von 80.000 US-Dollar erneut unterschritten und sorgt damit für Nervosität am Kryptomarkt. Anleger blicken angespannt auf die geopolitische Lage im Persischen Golf. Droht dem Bitcoin aktuell nach der jüngsten Erholung jetzt schon wieder der nächste Rückschlag?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.05.2026 11:52
Lesezeit: 1 min
Bitcoin aktuell: Unsicherheit drückt auf Kryptomarkt - Bitcoin-Kurs rutscht unter 80.000 US-Dollar
Bitcoin-Kurs: Anleger am Kryptomarkt reagieren auf geopolitische Unsicherheiten. (Foto: ChatGPT)

Bitcoin-Kurs aktuell: Marke von 80.000 US-Dollar unterschritten

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Der BTC-Kurs lag am Vormittag auf der Handelsplattform Bitstamp bei 79.932 Dollar. In der Nacht hatte der Bitcoin-Preis noch oberhalb von 80.000 Dollar notiert. Damit gerät die wichtigste Kryptowährung nach den jüngsten Gewinnen erneut unter Druck.

Der Bitcoinkurs bewegt sich aktuell wieder auf dem Niveau vom Wochenbeginn. Am Montag war die bekannteste Digitalwährung erstmals seit Januar über 80.000 Dollar gestiegen. Zur Wochenmitte hatte der Bitcoin-Kurs dann zeitweise bis auf 82.833 Dollar zugelegt.

Timo Emden sieht den Bitcoin vor einem weiteren "Charaktertest". "Nun könnte sich zeigen, ob der jüngste Anstieg mehr als nur eine Luftnummer war", heißt es in einer Analyse. "Die geopolitische Unsicherheit drückt derzeit klar auf die Risikobereitschaft. Solange die Nachrichtenlage fragil bleibt, fehlt vielen Investoren der Mut für neue Engagements."

Bitcoin aktuell: Geopolitik belastet den BTC-Kurs und den Kryptomarkt

Der Bitcoinkurs war seit Anfang Mai tendenziell gestiegen. Die Waffenruhe und die Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus hatten den Kurs gestützt. Inzwischen haben sich die Spannungen am Persischen Golf aber wieder deutlich verschärft.

Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, dass nach einem iranischen Drohnenangriff in einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira ein Großbrand ausgebrochen ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, dass nach einem iranischen Drohnenangriff in einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira ein Großbrand ausgebrochen ist.

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