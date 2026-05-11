Brandenburg: Erster AfD-Sieg bei Bürgermeisterwahl

Es brauchte keine Stichwahl: In Zehdenick im Landkreis Oberhavel wurde AfD-Kandidat René Stadtkewitz am Sonntag zum neuen Bürgermeister gewählt. (Foto: dpa)

Es brauchte keine Stichwahl: In Zehdenick im Landkreis Oberhavel wurde AfD-Kandidat René Stadtkewitz am Sonntag zum neuen Bürgermeister gewählt. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

AfD gewinnt erstmals bei Bürgermeisterwahl in Brandenburg

Erstmals ist ein AfD-Kandidat zum hauptamtlichen Bürgermeister einer Stadt in Brandenburg gewählt worden. Bei einer Neuwahl in Zehdenick nördlich von Berlin setzte sich René Stadtkewitz mit 58,4 Prozent der Stimmen durch.

Stadtkewitz ist damit erster direkt gewählter hauptamtlicher AfD-Bürgermeister in Brandenburg. Im Land gab es zwar mit Arne Raue schon einen hauptamtlichen Bürgermeister mit AfD-Parteibuch in Jüterbog – dieser war bei seinen Wahlsiegen in 2011 und 2019 jedoch parteiloser Einzelbewerber und trat erst im Jahr 2024 in die AfD ein. Im Jahr 2025 wechselte er in den Bundestag.

Die Mitbewerber von Stadtkewitz um das Bürgermeisteramt bekamen weit weniger Stimmen: Der FDP-Kandidat Stephan von Hundelshausen kam auf 28,6 Prozent, der parteilose Einzelbewerber Wolf-Gernot Richardt auf 7,8 Prozent und Dennis Latzke der Partei des Fortschritts auf 5,2 Prozent.

Seit 2024 AfD-Mitglied

Der gebürtige Berliner Stadtkewitz ist seit Sommer 2024 Teil der Stadtverordnetenversammlung von Zehdenick. Ein knappes Jahr zuvor war er mit seiner Familie in die Havelstadt gezogen. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen. Stadtkewitz war früher CDU-Abgeordneter in Berlin und brach 2010 mit den Christdemokraten. Er gründete die Partei "Die Freiheit", deren Bundesvorsitzender er bis 2013 war.

Dauerhaft krank - vorheriger Bürgermeister war abgewählt worden

Der vorherige Bürgermeister von Zehdenick, Alexander Kretzschmar, war zuvor mit einer großen Mehrheit abgewählt worden. Der Hintergrund: Der parteilose Einzelkandidat hatte zwar im März vergangenen Jahres die Stichwahl gegen Stadtkewitz gewonnen. Elf Tage nach seiner Amtseinführung im vergangenen Jahr meldete er sich dann aber krank – und das war so geblieben. Die Amtsgeschäfte führt seitdem der stellvertretende Bürgermeister Marco Kalmutzke.

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