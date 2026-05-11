Wirtschaft

Ifo: Jeder sechste Einzelhändler sieht Existenz bedroht

Die längste Wirtschaftskrise in Deutschland seit den Nachkriegsjahren bremst den privaten Konsum. Direkte Leidtragende sind die Einzelhändler.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.05.2026 13:44
Lesezeit: 1 min
Ifo: Jeder sechste Einzelhändler sieht Existenz bedroht
Viele Betriebe melden laut Ifo auch zunehmende Liquiditätsengpässe, weil die Kunden sparen oder Insolvenz anmelden. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum jeder sechste Einzelhändler in Deutschland seine Existenz bedroht sieht.
  • Wie sich die Wirtschaftskrise auf Zulieferer und Dienstleister auswirkt. 
  • Welche Branchen noch unter Kaufzurückhaltung und schwacher Nachfrage leiden.

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