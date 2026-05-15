Finanzen

Pharma-Aktien zwischen Wachstum und Dividende: Worauf Anleger jetzt achten

Pharma-Aktien stehen vor einer neuen Bewährungsprobe, da Wachstum, Patente und Preisdruck die Unterschiede im Sektor deutlich verschärfen. Welche Konzerne können daraus Kapital schlagen und welche geraten an der Börse zunehmend unter Druck?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 10:37
Lesezeit: 5 min
Pharma-Aktien zwischen Wachstum und Dividende: Worauf Anleger jetzt achten
Pharma-Aktien machen deutlich, wie stark Anleger zwischen innovativen Wachstumskonzernen, soliden Generika-Anbietern und defensiven Dividendenwerten unterscheiden (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Eli Lilly den Pharmasektor dominiert und welche Konzerne zunehmend unter Druck geraten.
  • Wie Biosimilars und Generika Sandoz und Krka zu stabilen Alternativen im Pharmamarkt machen.
  • Weshalb Pfizer, Merck und GSK trotz solider Umsätze vom Markt skeptischer bewertet werden.

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