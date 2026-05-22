Politik

Bürokratieabbau im Sozialsystem: Kindergeld soll ab 2027 automatisch ausgezahlt werden

Familien in Deutschland sollen künftig deutlich weniger Bürokratie beim Kindergeld haben. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Leistung ab 2027 automatisch ausgezahlt werden – ganz ohne separaten Antrag. Ziel der Reform ist es, Eltern nach der Geburt eines Kindes schneller und unkomplizierter finanziell zu entlasten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.05.2026 13:00
Lesezeit: 1 min
Bürokratieabbau im Sozialsystem: Kindergeld soll ab 2027 automatisch ausgezahlt werden
Ab 2027 sollen Eltern Kindergeld ohne Antrag erhalten. Was sich ändert, wer profitiert und welche Voraussetzungen gelten, erfahren Sie hier (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum ab 2027 rund 300.000 Kindergeld-Erstanträge pro Jahr entfallen sollen.
  • Wie die automatische Auszahlung des Kindergeldes in zwei Schritten eingeführt wird.
  • Weshalb die AfD-Forderungen zum Kindergeld im Ausland scharfe Kritik auslösten.

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