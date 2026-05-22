Politik

Bürokratieabbau im Sozialsystem: Kindergeld soll ab 2027 automatisch ausgezahlt werden

Familien in Deutschland sollen künftig deutlich weniger Bürokratie beim Kindergeld haben. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Leistung ab 2027 automatisch ausgezahlt werden – ganz ohne separaten Antrag. Ziel der Reform ist es, Eltern nach der Geburt eines Kindes schneller und unkomplizierter finanziell zu entlasten.