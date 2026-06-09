Unternehmen

Chefs, Stress und Traurigkeit: Wie unglücklich wir bei der Arbeit sind – und welche Lösungen es gibt

Viele Beschäftigte sind der Meinung, jederzeit einen neuen Job finden zu können. Trotzdem wechseln nur wenige ihren Arbeitgeber, obwohl sie sich vielleicht ausgelaugt, distanziert oder übersehen fühlen. Eine neue Studie zeigt jetzt, warum Europas Arbeitswelt emotional erschöpft ist – und welche Rolle Chefs und KI dabei spielen.
Autor
avtor
Lana Dakić
09.06.2026 12:12
Lesezeit: 6 min
Chefs, Stress und Traurigkeit: Wie unglücklich wir bei der Arbeit sind – und welche Lösungen es gibt
Viele Beschäftigte funktionieren im Job weiter, obwohl ihre innere Energie längst auf Reserve läuft. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum nur elf Prozent der deutschen Beschäftigten wirklich engagiert zur Arbeit gehen.
  • Wie sinkende Führungskräftebindung die Mitarbeiterproduktivität in deutschen Unternehmen gefährdet.
  • Weshalb deutsche Beschäftigte beim Stress besser abschneiden, bei Traurigkeit aber schlechter als Europa.

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