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Chefs, Stress und Traurigkeit: Wie unglücklich wir bei der Arbeit sind – und welche Lösungen es gibt

Viele Beschäftigte sind der Meinung, jederzeit einen neuen Job finden zu können. Trotzdem wechseln nur wenige ihren Arbeitgeber, obwohl sie sich vielleicht ausgelaugt, distanziert oder übersehen fühlen. Eine neue Studie zeigt jetzt, warum Europas Arbeitswelt emotional erschöpft ist – und welche Rolle Chefs und KI dabei spielen.