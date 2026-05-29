Technologie

Inferno auf der Startrampe: Bezos-Schwerlastrakete brennt völlig nieder

Ein gigantischer Feuerball hat den US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral erleuchtet: Die unbemannte Schwerlastrakete „New Glenn“ des Raumfahrtunternehmens Blue Origin ist bei einem Routinetest kurz vor ihrem vierten Start explodiert. Während Amazon-Gründer Jeff Bezos sich nach der Katastrophe bereits kämpferisch zeigt und den Wiederaufbau ankündigt, rätseln Experten noch über die Ursache der schweren Explosion. Menschen kamen laut ersten Angaben nicht zu Schaden.