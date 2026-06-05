Panorama

Homeoffice einrichten: So gelingt der perfekte Heimarbeitsplatz

Das Homeoffice gehört für viele Beschäftigte längst zum Alltag. Doch ein improvisierter Arbeitsplatz kann schnell zur Belastung werden. Experten erklären, wie sich Produktivität, Gesundheit und Ordnung verbessern lassen. Aber was tun, wenn kein separates Arbeitszimmer vorhanden ist?