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Homeoffice einrichten: So gelingt der perfekte Heimarbeitsplatz

Das Homeoffice gehört für viele Beschäftigte längst zum Alltag. Doch ein improvisierter Arbeitsplatz kann schnell zur Belastung werden. Experten erklären, wie sich Produktivität, Gesundheit und Ordnung verbessern lassen. Aber was tun, wenn kein separates Arbeitszimmer vorhanden ist?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.06.2026 12:17
Lesezeit: 3 min
Homeoffice einrichten: So gelingt der perfekte Heimarbeitsplatz
Experten verraten, wie Sie Ihren Arbeitsplatz im Homeoffice gesünder und effizienter gestalten. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie verbessert ein Monitor die Arbeit im Homeoffice?
  • Welche Rolle spielt Ergonomie beim Arbeiten zu Hause?
  • Wie lässt sich auch wenig Platz sinnvoll nutzen?

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