Finanzen

VW-Aktie: Mit ID. Polo und Cupra Raval beginnt die Elektro-Offensive von Volkswagen

Volkswagen startet mit einer neuen Generation kompakter Elektroautos in einen der wichtigsten Wachstumsmärkte Europas. Die Erwartungen an ID. Polo und Cupra Raval sind hoch, doch ein Detail sorgt bereits vor dem Marktstart für Diskussionen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.06.2026 07:21
Lesezeit: 5 min
VW-Aktie: Mit ID. Polo und Cupra Raval beginnt die Elektro-Offensive von Volkswagen
Ein Mitarbeiter von Volkswagen setzt das Markenlogo an einem Fahrzeug vom Typ ID.4 ein. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Wann kommen die günstigen Einstiegsmodelle auf den Markt?
  • Wie will VW mehrere hunderttausend Fahrzeuge jährlich verkaufen?
  • Weshalb gelten die neuen Modelle als Schlüsselprojekt des Konzerns?

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