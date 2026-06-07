Politik

So hat sich die EU ihre technologische Unabhängigkeit vorgestellt

Die EU will ihre Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen verringern. Statt schneller Abkopplung setzt Brüssel auf Chips, Cloud, KI und Open Source als langfristige Strategie. Wenn man die Abhängigkeit Europas in Zahlen ausdrückt: Die EU-Staaten geben jährlich 264 Milliarden Euro für Technologien aus Drittländern aus.
Autor
avtor
Špela Mikuš
07.06.2026 18:17
Lesezeit: 7 min
So hat sich die EU ihre technologische Unabhängigkeit vorgestellt
Chips, Cloud und KI sollen die Abhängigkeit Europas verringern. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die EU jährlich 264 Milliarden Euro für Technologien aus Drittstaaten ausgibt.
  • Welche konkreten Gesetze Brüssel plant, um Europas Abhängigkeit von Microsoft, Google und Amazon zu reduzieren.
  • Wie Chips, Cloud, KI und Open Source Europas technologische Souveränität bis 2035 sichern sollen.

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Špela Mikuš
Špela Mikuš ist Journalistin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium aus dem Bonnier-Konzern.
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