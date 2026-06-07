Politik

So hat sich die EU ihre technologische Unabhängigkeit vorgestellt

Die EU will ihre Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen verringern. Statt schneller Abkopplung setzt Brüssel auf Chips, Cloud, KI und Open Source als langfristige Strategie. Wenn man die Abhängigkeit Europas in Zahlen ausdrückt: Die EU-Staaten geben jährlich 264 Milliarden Euro für Technologien aus Drittländern aus.