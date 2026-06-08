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Alarmstufe Rot auf der Schiene: Wirtschaft fordert Bahn-Sanierung

Das marode Schienennetz der Deutschen Bahn wird zunehmend zum Risiko für die deutsche Wirtschaft. Angesichts gravierender Engpässe in den Lieferketten schlagen Industrie und Konkurrenten Alarm und warnen vor massiven Schäden für den gesamten Wirtschaftsstandort.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.06.2026 07:42
Lesezeit: 2 min
Alarmstufe Rot auf der Schiene: Wirtschaft fordert Bahn-Sanierung
Baustellen-Chaos im Schienennetz trifft nicht nur Reisende, sondern auch den Wirtschaftsstandort hart. Warum Lieferketten reißen und was die Industrie jetzt fordert (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum das marode Schienennetz der Deutschen Bahn erste Produktionskürzungen in der Stahlindustrie auslöst.
  • Weshalb private Güterbahnen mit rechtlichen Maßnahmen gegen die aktuelle Sanierungsstrategie drohen.
  • Welche Entschädigungsmaßnahmen die Deutsche Bahn angesichts der eskalierenden Logistikkrise ankündigt.

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