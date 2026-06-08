Politik

Nahost-Konflikt am Wendepunkt: Gefährden Angriffe ein Iran-Abkommen?

Während die USA auf eine Einigung mit dem Iran hinarbeiten, verschärft sich die Lage in der Region erneut. Angriffe, Gegenschläge und politische Spannungen stellen die Bemühungen um Stabilität infrage. Droht nun das Scheitern wichtiger Verhandlungen?