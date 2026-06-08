Finanzen

DroneShield-Aktie: Rekordaufträge treffen auf Vertrauenskrise

Operativ läuft es für DroneShield besser denn je. Doch die DroneShield-Aktie befindet sich im Sinkflug. Während neue Großaufträge und Umsatzrekorde Hoffnung machen, belasten Governance-Probleme und skeptische Investoren die Stimmung. Was bedeutet das für die Entwicklung der DroneShield-Aktie?
Autor
avtor
Markus Gentner
08.06.2026 10:33
Lesezeit: 3 min
DroneShield-Aktie: Rekordaufträge treffen auf Vertrauenskrise
Rekordaufträge, starke Umsätze und hohe Short-Quoten: Die DroneShield-Aktie steht vor wichtigen Entscheidungen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum verkaufen große Finanzhäuser ihre DroneShield-Anteile?
  • Weshalb untersucht ASIC ehemalige Führungskräfte des Unternehmens?
  • Welche Analysten sehen weiterhin großes Kurspotenzial?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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