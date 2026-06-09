Politik

EU plant Einreiseverbot für russische Ukraine-Kämpfer

Ursula von der Leyen will mit neuen Sanktionen den Druck auf Russland weiter erhöhen. Diesmal rücken auch Soldaten in den Fokus – und ein Wirtschaftsbereich, der bislang außen vor geblieben ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.06.2026 13:35
Lesezeit: 2 min
EU plant Einreiseverbot für russische Ukraine-Kämpfer
Die EU plant ein Einreiseverbot für russische Soldaten und weitet ihre Sanktionen deutlich aus. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was das geplante Einreiseverbot für russische Soldaten bedeutet.
  • Wie die EU die Sanktionen gegen Russland weiter verschärft.
  • Welche Branchen erstmals von EU-Sanktionen betroffen sind.

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