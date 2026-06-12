Finanzen

Kryptowährungen gehören der Vergangenheit an – oder sind sie die Zukunft?

Bitcoin hat massiv an Wert verloren, viele Privatanleger bleiben skeptisch. Doch ausgerechnet Zentralbanken und Finanzinstitute sehen in Tokenisierung plötzlich eine reale Zukunft für die Blockchain.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.06.2026 06:02
Lesezeit: 4 min
Kryptowährungen gehören der Vergangenheit an – oder sind sie die Zukunft?
Kryptowährungen scheinen an Glanz zu verlieren, doch die Blockchain lebt weiter. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Warum Zentralbanken plötzlich Blockchain-Technologie als seriöse Finanzinfrastruktur betrachten.
  • Weshalb der Kursverlust von Bitcoin nicht das Ende der Blockchain-Idee bedeutet.
  • Wie Tokenisierung Anleihen, Fondsanteile und Kapitalmärkte grundlegend verändern könnte.

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