Bürgerkrieg in Belfast: Tödliche Messerattacken erschüttert das Vereinigte Königreich

Nach brutaler Messerattacke durch Sudanesen: Krawalle in Belfast erschüttern das Vereinigte Königreich

In Brand gesteckte Autos und Häuser, Wurfgeschosse und islamfeindliche Parolen: Der Anlass ein brutaler Messerangriff mit einem Schwerverletzten am Vorabend, für den ein Flüchtling aus dem Sudan wegen versuchten Mordes angeklagt wurde.

Ein Video zeigt auf Social Media ungefiltert den brutalen Angriff, bei dem der Mann schwer an Rücken, Gesicht und Augen verletzt wurde. Darin ist zu sehen, wie der sudanesische Angreifer mit einem Messer auf einem blutüberströmten Mann sitzt und diesen mit einem Messer am Hals traktiert. Nach einer Weile wagen sich mehrere Männer in die Nähe und versuchen, den Angreifer von seinem Opfer zu trennen.

Die zu meist jungen Demonstranten zog nach der Straftat durch die Stadt und setzten mehrere Fahrzeuge in Brand. Auch Geschäfte wurden beschädigt. Auf der Fassade einer Imbissbude prangert ein Schriftzug, immer wieder sollen die Randalierer «Ausländer raus!» skandiert haben. Zwei Beamte sind laut Polizei verletzt worden. Es kam bereits zu vereinzelten Festnahmen und Anklagen.

Damit kommt es nur wenige Tage nach dem Mord an dem Studenten Henry Nowak in Großbritannien erneut zu Aufständen der einheimischen Bevölkerung. Die Sorge vor noch mehr tödlichen Übergriffen durch Migranten wächst.

Karmer verurteilt Bevölkerung nicht den Täter