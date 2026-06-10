Finanzen

US-Märkte im Überblick: Wall Street stürzt wegen Inflationshoch ab

Turbulenzen an den US-Börsen: Erfahren Sie, welche Faktoren die Anleger in Alarmbereitschaft versetzen und warum nicht alle Aktien dem Abwärtstrend folgen.
Autor
Bonnier Investor
10.06.2026 22:26
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Wall Street stürzt wegen Inflationshoch ab
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Inflation und geopolitische Sorgen belasten den Handel

US-Aktien schlossen am Donnerstag deutlich schwächer, da die Anleger darauf reagierten, dass die Inflation zum ersten Mal seit drei Jahren auf über 4 Prozent gestiegen war. Wachsende Sorgen über den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Marktstimmung.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent pendelte sich bei rund 93 US-Dollar pro Barrel ein.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag 1,87 Prozent tiefer und fiel auf 49.918,78 Punkte.

Nvidia, Boeing und Nike führten die Verluste in dem Index an und verbuchten Einbußen von 3,71 Prozent, 2,55 Prozent bzw. 1,58 Prozent.

Unterstützung für den Index kam von Coca-Cola; die Aktie stieg angesichts der Erwartung eines starken Gewinnwachstums um 2,74 Prozent. Der Getränkegigant belebt Sprite Cherry durch eine Partnerschaft mit Food City wieder und macht sich die Nostalgie der Verbraucher zunutze, um die Nachfrage anzukurbeln.

Breiter Ausverkauf bei S&P 500 und Nasdaq

Der S&P 500 gab um 1,62 Prozent auf 7.266,99 Punkte nach. Verluste verzeichnete FedEx mit einem Minus von 6,96 Prozent. Das Unternehmen steht derzeit unter Wettbewerbsdruck durch die Expansion von Amazon auf dem Frachtmarkt.

Der technologielastige Nasdaq verlor bis zum Schlussgong 1,98 Prozent auf 25.169,50 Punkte.

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