Wirtschaft

Stahlkrise: Großproteste in Berlin und Völklingen gegen drohende Massenentlassungen

Zehntausende Arbeitsplätze in der deutschen Stahlindustrie stehen auf dem Spiel. Mit großen Protestaktionen in Berlin und dem Saarland fordern Tausende Beschäftigte und die IG Metall jetzt stärkere Unterstützung von der Bundesregierung, um die heimische Produktion gegen die internationale Konkurrenz zu verteidigen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 15:00
Lesezeit: 2 min
Stahlkrise: Großproteste in Berlin und Völklingen gegen drohende Massenentlassungen
Zehntausende Jobs sind durch die Stahlkrise 2025 in Gefahr: Was die IG Metall in Berlin und Völklingen gegen den Stellenabbau jetzt fordert (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Stahlproduktion auf den tiefsten Stand seit 2009 eingebrochen ist.
  • Welche Maßnahmen die IG Metall für den Umbau zu grünem Stahl fordert.
  • Weshalb die bisherigen Hilfen der Bundesregierung den Stahlarbeitern nicht weit genug gehen.

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