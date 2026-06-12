Wirtschaft

Stahlkrise: Großproteste in Berlin und Völklingen gegen drohende Massenentlassungen

Zehntausende Arbeitsplätze in der deutschen Stahlindustrie stehen auf dem Spiel. Mit großen Protestaktionen in Berlin und dem Saarland fordern Tausende Beschäftigte und die IG Metall jetzt stärkere Unterstützung von der Bundesregierung, um die heimische Produktion gegen die internationale Konkurrenz zu verteidigen.