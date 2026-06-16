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Können Arbeitnehmer während der Elternzeit gekündigt werden?

Wer Elternzeit nimmt, setzt für einige Monate oder sogar Jahre beruflich aus. Gleichzeitig besteht oft die Sorge, ob der Arbeitgeber die Abwesenheit zum Anlass für eine Kündigung nutzen könnte. Tatsächlich gelten besondere Regeln – doch wann greifen sie genau und wo liegen die Grenzen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.06.2026 07:11
Lesezeit: 1 min
Können Arbeitnehmer während der Elternzeit gekündigt werden?
1. Während der Elternzeit genießen Arbeitnehmer besonderen Kündigungsschutz. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wann beginnt der Kündigungsschutz bei Elternzeit tatsächlich?
  • Welche Ausnahme erlaubt dennoch eine Kündigung?
  • Was gilt bei einer fristlosen Kündigung?

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