Panorama

Können Arbeitnehmer während der Elternzeit gekündigt werden?

Wer Elternzeit nimmt, setzt für einige Monate oder sogar Jahre beruflich aus. Gleichzeitig besteht oft die Sorge, ob der Arbeitgeber die Abwesenheit zum Anlass für eine Kündigung nutzen könnte. Tatsächlich gelten besondere Regeln – doch wann greifen sie genau und wo liegen die Grenzen?