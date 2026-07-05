Finanzen

Manchester United, BVB und Juventus: Wenn Fußballklubs an die Börse gehen

Fußball und Kapitalmarkt wirken auf den ersten Blick wie getrennte Welten. Doch mehrere europäische Klubs sind börsennotiert, darunter Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus, Lazio und die großen Vereine aus Portugal und der Türkei.
Autor
avtor
Klara Sternad
05.07.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Manchester United, BVB und Juventus: Wenn Fußballklubs an die Börse gehen
Zu den börsennotierten Vereinen gehört Manchester United, zu dem sich der slowenische Fußballer Benjamin Šeško im August letzten Jahres schloss. (Foto: dpa) Foto: Martin Rickett

Im Folgenden:

  • Warum Aktien von Fußballklubs oft eine geringe Liquidität und starke Kursschwankungen aufweisen.
  • Wie sportliche Ergebnisse und Spielertransfers den Börsenwert europäischer Topklubs direkt beeinflussen.
  • Welche bekannten Vereine an der Börse notiert sind und besondere Eigentümerstrukturen aufweisen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Manchester United, BVB und Juventus: Wenn Fußballklubs an die Börse gehen
DWN
Finanzen
Finanzen Manchester United, BVB und Juventus: Wenn Fußballklubs an die Börse gehen
05.07.2026

Fußball und Kapitalmarkt wirken auf den ersten Blick wie getrennte Welten. Doch mehrere europäische Klubs sind börsennotiert, darunter...

Interview: Ich lebe in Japan und investiere
DWN
Finanzen
Finanzen Interview: Ich lebe in Japan und investiere
05.07.2026

Dita Vārna Yoshimura lebte lange von Gehalt zu Gehalt, dann entdeckte sie durch ihren Mann die Börse. Heute investiert die Lettin aus...

Altersvorsorgedepot: Brauchen wir das wirklich? Oder gibt es bessere Alternativen?
DWN
Finanzen
Finanzen Altersvorsorgedepot: Brauchen wir das wirklich? Oder gibt es bessere Alternativen?
05.07.2026

Die Reform der staatlich geförderten privaten Altersfürsorge ist beschlossen – das Altersvorsorgedepot kommt ab 2027. Dann wird das...

Cybersicherheit braucht weniger Angst und mehr Wissen
DWN
Technologie
Technologie Cybersicherheit braucht weniger Angst und mehr Wissen
05.07.2026

Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, Cybersicherheit als Weltuntergang zu verkaufen. Wir sollten sie stattdessen als Teil der...

Steuererhöhung: Steuer auf Spirituosen soll Anfang 2027 steigen
DWN
Finanzen
Finanzen Steuererhöhung: Steuer auf Spirituosen soll Anfang 2027 steigen
05.07.2026

Hochprozentige alkoholische Getränke sollen zum 1. Januar 2027 höher besteuert werden. Welche Mehreinnahmen im Zuge der Steuererhöhung...

Deutscher Mietmarkt: Warum sich das Vermieten für Private nicht mehr lohnt
DWN
Immobilien
Immobilien Deutscher Mietmarkt: Warum sich das Vermieten für Private nicht mehr lohnt
05.07.2026

Die Wohnungskrise in Deutschland verschärft sich. Doch während in Talkshows meist über rücksichtslose Immobilienkonzerne debattiert...

Niob: Brasiliens Monopol über den nächsten Batterie-Rohstoff
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Niob: Brasiliens Monopol über den nächsten Batterie-Rohstoff
05.07.2026

Der historische SpaceX-Börsengang hat auch den Rohstoff Niob ins Rampenlicht der Märkte gerückt. In Brasilien lagern knapp 90 Prozent...

Elon Musks ehemaliger Mitbewohner: „Wir wussten, dass der Mars das Ziel war“
DWN
Unternehmen
Unternehmen Elon Musks ehemaliger Mitbewohner: „Wir wussten, dass der Mars das Ziel war“
04.07.2026

Vor 25 Jahren hat er Elon Musk davon abgeraten, ein Raketenunternehmen zu gründen. Heute bezeichnet er den SpaceX-Gründer als den...