Abramowitsch kehrt zurück: Hinter den Kulissen beginnen neue Gespräche zwischen Moskau und Kiew

Russlands Oligarchen suchen Kontakt zu Kiew

Mit der zunehmenden Belastung durch den Krieg und einer schwieriger werdenden Lage für Russland treten in Moskau verstärkt Akteure auf, die Gespräche mit der Ukraine unterstützen. In dieser Woche rückte erneut Roman Abramowitsch in den Mittelpunkt. Der ehemalige Eigentümer des Fußballclubs Chelsea FC steht weiterhin unter westlichen Sanktionen und hatte bereits zu Beginn des Kriegs im Jahr 2022 erfolglos versucht zu vermitteln.

Dieses Mal reiste der Milliardär und frühere Gouverneur der Region Tschukotka in die Ukraine, berichtet das litauische Portal Verslo Zinios.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass er Abramowitsch im vergangenen Monat in Kiew zu einem vertraulichen Gespräch getroffen habe. Über diesen inoffiziellen Kanal sollte Wladimir Putin die Botschaft erhalten, dass die Ukraine niemals auf ihre Gebiete verzichten werde, insbesondere nicht auf die von Moskau beanspruchten Teile des Donbass.

Putin bleibt bei seinen Forderungen

Wladimir Putin bestätigte seinerseits, dass ihm ein nicht namentlich genannter russischer Geschäftsmann von einer Einladung Selenskyjs in die Ukraine berichtet habe. Den Namen nannte er nicht. Bekannt ist jedoch, dass Abramowitsch seit Kriegsbeginn mehrfach persönlich und telefonisch mit Putin in Kontakt stand.

In einem Interview mit Sky News erklärte Selenskyj, Abramowitsch habe Kiew besucht, um auszuloten, welche Schritte die Ukraine für den Beginn von Friedensgesprächen bereit sei zu unternehmen.

Der ukrainische Präsident betonte, dass das Treffen kein Geheimnis gewesen sei, auch wenn Abramowitsch zunächst Vertraulichkeit gewünscht habe. „Ich habe ihm sehr deutlich geantwortet, dass wir uns keinesfalls von unserem Territorium zurückziehen und Russland keinen solchen Sieg schenken werden. Ihr werdet ihn nicht bekommen“, sagte Selenskyj. Zugleich schlug er Putin erneut ein persönliches Treffen vor.

Der russische Staatschef wiederholte, dass er sich nur dann mit Selenskyj treffen werde, wenn die Ukraine bereit sei, Gebiete abzutreten. Aus Sicht Kiews käme dies einer Kapitulation gleich. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Abramowitsch bleibt im Hintergrund aktiv

Obwohl die Friedensgespräche von 2022 ohne Ergebnis blieben, war Abramowitsch an mehreren humanitären und wirtschaftlichen Initiativen beteiligt.

Wie das Wall Street Journal berichtet, vermittelte er beim 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen geschlossenen Schwarzmeer-Getreideabkommen, das ukrainische Agrarexporte trotz des Krieges ermöglichte.

Bloomberg berichtete zudem, dass Abramowitsch im August 2023 in Riad mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über Gefangenenaustausche zwischen Moskau und Kiew gesprochen habe.

Ob diese Gespräche direkt zum späteren Abkommen führten, bleibt unklar. Russland und die Ukraine vollzogen anschließend jedoch einen viel beachteten Gefangenenaustausch, bei dem unter anderem der prorussische ukrainische Politiker Viktor Medwedtschuk und mehrere Ausländer freikamen.

Moskau übergab außerdem 215 Kriegsgefangene, von denen viele zu den Verteidigern des Stahlwerks Asowstal in Mariupol gehörten.

Die Financial Times berichtete in dieser Woche, dass Abramowitschs Rolle weniger sichtbar geworden sei, nachdem Russland im vergangenen Jahr direkte Gespräche mit den USA aufgenommen hatte. Dennoch bleibt er weiterhin an Verhandlungen über Gefangenenaustausche und anderen Kontakten mit Kiew beteiligt, darunter auch Gespräche über Elemente einer inzwischen ausgesetzten amerikanischen Friedensinitiative.

Russische Elite sucht Auswege

Das Engagement russischer Oligarchen dürfte vor allem pragmatische Gründe haben. Seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, dass Putin angesichts des für Moskau ungünstigen Kriegsverlaufs schrittweise an Kontrolle verliert. Teile der russischen Elite suchen deshalb nach Auswegen und neuen Kommunikationskanälen zur Ukraine.

Der wirtschaftliche Druck wächst. Russische Oligarchen mussten gemeinsam mit ihrem Kapital nach Russland zurückkehren. Früher wurden Eigentumsfragen häufig über Londoner Gerichte, Offshore-Strukturen oder internationale Schiedsverfahren geregelt. Heute müssen Konflikte innerhalb Russlands ausgetragen werden, ohne dass verlässliche Institutionen zur Verfügung stehen. Mit der zunehmenden Umverteilung von Vermögen wächst der Wunsch nach klaren Regeln.

In den vergangenen drei Jahren wurden privaten Unternehmern Vermögenswerte im Wert von rund fünf Billionen Rubel beziehungsweise etwa 60 Milliarden US-Dollar entzogen. Die Vermögen wurden verstaatlicht oder an loyale Vertreter des Regimes übertragen. Es handelt sich um die größte Umverteilung von Eigentum seit den Privatisierungen der 1990er Jahre.

Dies bedeutet nicht, dass die russische Elite plötzlich Rechtsstaatlichkeit oder demokratische Werte entdeckt hätte. Selbst loyale Unterstützer des Systems verlangen jedoch zunehmend klare Regeln und Institutionen, die Eigentums- und Wirtschaftsstreitigkeiten verlässlich regeln können.

Zudem verschärft sich die ideologische Kontrolle des Staates. Die frühere informelle Vereinbarung, wonach sich der Staat nicht in das Privatleben der Bürger einmischt und diese sich aus der Politik heraushalten, gilt faktisch als beendet. Früher kaufte das System Loyalität durch Wohlstand, Konsum und Dienstleistungen. Heute bietet es vor allem Repression, Überwachung und Zensur. Besonders sichtbar wird dies an den zunehmenden Einschränkungen im russischen Internet. Foto: Fabian Sommer Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. (Foto: dpa)

Europa will stärkere Rolle übernehmen

Europäische Regierungschefs erklärten inzwischen, sie seien bereit, eine führende Rolle in künftigen Friedensverhandlungen zu übernehmen. Dies teilte Anfang der Woche ein Sprecher von Bundeskanzler Friedrich Merz mit.

Nach europäischer Auffassung sollte die aktuelle Frontlinie als Ausgangspunkt möglicher Verhandlungen dienen. Gleichzeitig fordert Europa rechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Russische Vermögenswerte sollen eingefroren bleiben, bis Moskau den Krieg beendet und für die Kriegsschäden aufkommt.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen ihre Position bei den bevorstehenden G7-Gesprächen in Évian sowie beim Europäischen Rat in Brüssel weiter abstimmen.

Unklar bleibt jedoch, ob Putin bereit wäre, mit europäischen Vertretern zu verhandeln. Europa war bislang von direkten Gesprächen ausgeschlossen, obwohl die europäischen Staaten seit Langem eine größere Rolle bei einer möglichen Konfliktlösung fordern. Weiterlesen USA-Iran-Abkommen: Kommt jetzt die Entlastung bei den Spritpreisen?

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Deutschland und andere europäische Staaten gehören inzwischen zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine und würden gegenüber Moskau vermutlich eine deutlich härtere Linie vertreten als die Vereinigten Staaten.

Selenskyj erklärte, Europa müsse an jeder Verhandlung beteiligt sein. Gleichzeitig könne Europa nicht als neutraler Vermittler auftreten, da es klar auf der Seite der Ukraine stehe.

Der ukrainische Präsident betonte zudem, dass die europäischen Partner selbst entscheiden müssten, wer sie in möglichen Verhandlungen vertreten solle. Als denkbare Option nannte er das E3-Format mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Zuvor hatte Politico berichtet, dass die Europäische Union die Ernennung eines Sondergesandten für Gespräche mit Russland prüfe. Als mögliche Kandidaten gelten EU-Ratspräsident António Costa, Finnlands Präsident Alexander Stubb, der frühere EZB-Präsident Mario Draghi, Ex-Präsident Sauli Niinistö, der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie zeitweise auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Merkel machte allerdings deutlich, dass sie sich selbst nicht als geeignete Kandidatin betrachtet. Der von Putin vorgeschlagene frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde ebenfalls ausgeschlossen. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete ihn als „bekannten Lobbyisten russischer Unternehmen“.