Politik

In Deutschland verdienen Männer mehr als Frauen: Warum das EU-Entgelttransparenzgesetz noch nicht umgesetzt wird

Die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz, die die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sichtbar machen soll, gilt bereits. Doch Deutschland hat sie noch nicht umgesetzt, denn gegen die neue EU-Richtline zur Offenlegung der Gehälter regt sich Widerstand. In Deutschland werden Frauen systematisch unterbezahlt. Droht nun ein Strafverfahren aus Brüssel?