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Standort Deutschland: Gründer und Manager legen dringenden Appell für Reformen vor

Über 100 Gründer und Manager fordern kurz vor der geplanten Reform von Rente und Sozialstaat eine Erneuerung des Standorts Deutschland. Sie schlagen Schritte vor - verbunden mit einer Warnung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.06.2026 10:19
Lesezeit: 2 min
Standort Deutschland: Gründer und Manager legen dringenden Appell für Reformen vor
Verena Pausder, Vorsitzende des Startup-Verbands, mahnt: "Der Wegfall von 10.000 Industriearbeitsplätzen pro Monat im vergangenen Jahr ist ein Weckruf und zugleich Handlungsverpflichtung für echte Reformen." (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Welche Wirtschaftsreformen Gründer und Manager von der Regierung fordern.
  • Warum der Verlust von Arbeitsplätzen zunehmend den Standort bedroht.
  • Welche Vorschläge der Startup-Verband für den Standort Deutschland macht. 

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