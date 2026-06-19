Finanzen

Schufa-Score: BGH prüft Auskunftsanspruch

Wer eine neue Wohnung sucht, auf Rechnung einkaufen oder einen Bankkredit aufnehmen will, braucht dafür oft einen guten Schufa-Score. Der Bundesgerichtshof verhandelte darüber, inwieweit die Schufa Betroffenen offenlegen muss, wie dieser einflussreiche Wert berechnet wird.