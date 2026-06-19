Finanzen

Schufa-Score: BGH prüft Auskunftsanspruch

Wer eine neue Wohnung sucht, auf Rechnung einkaufen oder einen Bankkredit aufnehmen will, braucht dafür oft einen guten Schufa-Score. Der Bundesgerichtshof verhandelte darüber, inwieweit die Schufa Betroffenen offenlegen muss, wie dieser einflussreiche Wert berechnet wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.06.2026 07:39
Lesezeit: 3 min
Schufa-Score: BGH prüft Auskunftsanspruch
Ein Smartphone mit dem Logo der Wirtschaftsauskunftei Schufa liegt auf einem Display mit einem Musterdokument eines Schufa-Bonitätszertifikats (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum der Bundesgerichtshof aktuell über die Offenlegung der Schufa-Berechnung entscheidet.
  • Wie die Schufa ihren Bonitätsscore künftig anhand von zwölf Kriterien berechnet.
  • Welche neuen Transparenzregeln für Auskunfteien ab November gesetzlich vorgeschrieben sind.

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