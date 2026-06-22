Politik

Auf dem Weg zur Volkspartei? Wie es für die Linke weitergeht

Neues Spitzenduo, alte Streitfragen und viel Wut auf Schwarz-Rot: Die Linke will mit Protesten Millionen bewegen. Kann sie wirklich zur "sozialistischen Volkspartei" werden? Fünf Erkenntnisse vom Potsdamer Parteitag.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.06.2026 11:03
Lesezeit: 3 min
Auf dem Weg zur Volkspartei? Wie es für die Linke weitergeht
Co-Chefin Schwerdtner zitierte auf dem Parteitag die 1919 ermordete Kommunistin Rosa Luxemburg: "Rosa Luxemburg hat auf uns gewettet. Enttäuschen wir sie nicht.". (Foto: dpa) Foto: Michael Bahlo

Im Folgenden:

  • Warum die Linke sich trotz interner Konflikte auf dem Weg zur Volkspartei wähnt.
  • Weshalb der neue Co-Vorsitzende Luigi Pantisano bereits zum Amtsantritt unter Druck gerät.
  • Welche Zerreißprobe der Linken bei künftigen Regierungsbündnissen in Ostdeutschland droht.

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