Politik

Auf dem Weg zur Volkspartei? Wie es für die Linke weitergeht

Neues Spitzenduo, alte Streitfragen und viel Wut auf Schwarz-Rot: Die Linke will mit Protesten Millionen bewegen. Kann sie wirklich zur "sozialistischen Volkspartei" werden? Fünf Erkenntnisse vom Potsdamer Parteitag.