Politik

Schläge, Mobbing, Übergriffe: Zunehmende Gewalt an deutschen Schulen

Gewalt an staatlichen Schulen ist in Deutschland trauriger Alltag für viele Schüler und Lehrer. Wie verbreitet Übergriffe, Mobbing und Bedrohungen an Berliner Schulen sind, hat eine neue Studie beleuchtet. Die Gewerkschaft GEW sieht dringenden Handlungsbedarf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.06.2026 15:05
Lesezeit: 2 min
Schläge, Mobbing, Übergriffe: Zunehmende Gewalt an deutschen Schulen
Alarmierende Studie zu Gewalt an Berliner Schulen vorgestellt – „Warnsignal“ Foto: Sebastian Willnow

Im Folgenden:

  • Wie drastisch die Gewalt an Schulen laut einer neuen wissenschaftlichen Studie zunimmt.
  • Wie der Lehrkräftemangel und fehlende Sozialarbeiter die Gewaltprävention erschweren.
  • Weshalb sich die Konflikte laut der Erhebung insbesondere an Grundschulen verschärfen.

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