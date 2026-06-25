Finanzen

Yen-Dollar-Kurs: Experten warnen vor neuem historischen Börsenrutsch

Der Yen ist wieder so schwach wie kurz vor dem Börsenbeben von 2024. Was wie ein technisches Währungsdetail wirkt, kann zur Gefahr für globale Aktienmärkte werden. Hinter dem Yen-Dollar-Kurs stehen Milliardenwetten, gehebelte Positionen und die Frage, ob der nächste Ausverkauf nur einen Auslöser braucht.
Autor
Nicholas Tsakonas
25.06.2026 06:03
Lesezeit: 3 min
Yen-Dollar-Kurs: Experten warnen vor neuem historischen Börsenrutsch
Ein schwacher Yen weckt Erinnerungen an den Crash von 2024. (Foto: dpa | Eugene Hoshiko) Foto: Eugene Hoshiko

Im Folgenden:

  • Warum der Yen-Dollar-Kurs wieder zur Warnlampe für Anleger wird.
  • Wie ein schwacher Yen globale Börsen erschüttern kann.
  • Welche Parallelen Experten zum Crash von 2024 sehen.

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