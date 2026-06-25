Finanzen

Finanzverhandlung im Kanzleramt: Länder erhöhen Druck auf Merz

Angesichts leerer Kassen fordern Kommunen und Bundesländer vehement finanzielle Entlastung vom Bund. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin steht die Neuordnung der Finanzbeziehungen ganz oben auf der Agenda – doch die Fronten vor dem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz sind verhärtet.