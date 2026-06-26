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Amazon-Aktie unter Druck: Bafin-Prüfung bei Zalando belastet E-Commerce-Sektor

Die Amazon Aktie bleibt für viele Anleger der wichtigste Maßstab im globalen Onlinehandel. Doch auch europäische E-Commerce-Werte wie Zalando stehen im Fokus der Börse. Eine neue Prüfung durch die Finanzaufsicht Bafin sorgt nun für Druck auf die Zalando-Aktie und zeigt, wie sensibel Investoren auf Bilanzfragen, Übernahmen und mögliche Rechnungslegungsverstöße reagieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.06.2026 12:37
Aktualisiert: 26.06.2026 12:37
Lesezeit: 3 min

Im Folgenden:

  • Warum die Bafin den Konzernabschluss von Zalando nach der About-You-Übernahme prüft.
  • Wie die Vorwürfe der Finanzaufsicht den Aktienkurs des Dax-Konzerns und der Konkurrenz belasten.
  • Weshalb Zalando trotz der laufenden Prüfung keine negativen Folgen für das operative Geschäft erwartet.

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