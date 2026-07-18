Wirtschaft

Opel-Chef Florian Huettl: Kann sein leiser Kurs die Traditionsmarke retten?

Andere Automanager inszenieren sich, Florian Huettl hört lieber Kunden und Händlern zu. Der Opel-Chef soll eine deutsche Traditionsmarke durch Elektrowende, Absatzkrise und den Konkurrenzkampf innerhalb des Stellantis-Konzerns führen. Ob sein stiller, pragmatischer Kurs aufgeht, entscheidet über Opels Zukunft im elektrischen Zeitalter.