Wirtschaft

Opel-Chef Florian Huettl: Kann sein leiser Kurs die Traditionsmarke retten?

Andere Automanager inszenieren sich, Florian Huettl hört lieber Kunden und Händlern zu. Der Opel-Chef soll eine deutsche Traditionsmarke durch Elektrowende, Absatzkrise und den Konkurrenzkampf innerhalb des Stellantis-Konzerns führen. Ob sein stiller, pragmatischer Kurs aufgeht, entscheidet über Opels Zukunft im elektrischen Zeitalter.
Autor
Matej Štakul
18.07.2026 17:49
Lesezeit: 9 min
Opel-Chef Florian Huettl: Kann sein leiser Kurs die Traditionsmarke retten?
Florian Huettl treibt Opels Umbruch ohne große Inszenierung weiter. (Foto: dpa | Arne Dedert) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum Florian Huettl Opel ohne große Inszenierung durch die Elektrowende führt.
  • Wie der Opel-Chef die Traditionsmarke im Stellantis-Konzern behaupten will.
  • Welche Rolle Kundennähe bei Huettls Strategie für die Elektromobilität spielt.

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