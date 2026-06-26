Politik

In Sekunden zum Finanzamt: Steuererklärung per „One Click“ startet am 1. Juli

Der lästige Papierkram hat bald ein Ende: Ab dem 1. Juli lässt sich die Steuererklärung in Deutschland mit nur wenigen Berührungen auf dem Smartphone erledigen. Wie das bayerische Finanzministerium mitteilte, geht die neue „One Click“-Funktion an den Start und verspricht eine drastische Reduzierung des Bürokratieaufwands. Zum Auftakt profitieren vor allem ledige, kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner von dem neuen Digital-Service.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.06.2026 13:15
Lesezeit: 1 min
In Sekunden zum Finanzamt: Steuererklärung per „One Click“ startet am 1. Juli
Ab dem 1. Juli läuft die Steuererklärung ganz einfach per App: Millionen Steuerpflichtige profitieren vom One Click Service. Doch es gibt auch Kritik (Foto: dpa). Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Wie die neue App-Funktion die Steuererklärung für Millionen Bürger ab Juli vereinfacht.
  • Warum Lohnsteuerhilfevereine vor finanziellen Nachteilen bei der neuen Smartphone-Steuererklärung warnen.
  • Welche Steuerzahler ab Juli zuerst von der unkomplizierten „One-Click“-Steuererklärung profitieren.

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