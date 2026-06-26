Politik

In Sekunden zum Finanzamt: Steuererklärung per „One Click“ startet am 1. Juli

Der lästige Papierkram hat bald ein Ende: Ab dem 1. Juli lässt sich die Steuererklärung in Deutschland mit nur wenigen Berührungen auf dem Smartphone erledigen. Wie das bayerische Finanzministerium mitteilte, geht die neue „One Click“-Funktion an den Start und verspricht eine drastische Reduzierung des Bürokratieaufwands. Zum Auftakt profitieren vor allem ledige, kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner von dem neuen Digital-Service.